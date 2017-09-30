Намолот зерна в Орловской области приближается к 3 млн. тонн

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суббота
30.09.2017
15:20:18
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Намолот зерна в Орловской области приближается к 3 млн. тоннОб этом сообщается на официальном портале правительства области.
Уже убрано 764 тысячи гектаров зерновых. Фактически убрано больше 86% полей, засеянных зерновыми. Средняя урожайность составляет 38,7 ц/га. По сравнению с прошлым годом собрано на 225 тысяч тонн зерна больше. Гречиха убрана на площади 83 тысяч гектаров. Соя – на 30 тысячах.
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