Новости версия для печати Сегодня – День пожилых людей В этот день в Орле пройдут различные мероприятия, посвященные старшему поколению.



Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. В России, по прошествии двух лет, было принято специальное Постановление Президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей», в котором объявлен День пожилых людей.



Дню пожилых людей посвящена книжная выставка «Золотая осень жизни», которая откроется сегодня в областной библиотеке имени Бунина. Вниманию читателей библиотека предложит книги, главные герои которых – люди в возрасте, со своими радостями и горестями, философским осмыслением жизни и простым её созерцанием, устроенным бытом и отсутствием такового в принципе, попытками борьбы за существование, стремлением к общению или, наоборот, уходом в полное одиночество.



На открытии выставки своим жизненным багажом и опытом поделятся с читателями известные актёры и писатели.



В полдень начнется праздничная программа в Детском парке – там откроется выставка работ юных художников под названием «Бабушка рядышком с дедушкой». Затем пройдет конкурс рисунков на асфальте, а 17 часов всех горожан приглашают на концерт.



На час раньше, в 16. 00 во Дворце культуры Железнодорожников состоится творческий вечер композитора Евгения Ефимова – он руководит хором ветеранов железнодорожного транспорта и ансамблем русской песни «Здравица». Хор насчитывает более двух десятков человек, самой пожилой его участнице уже 91 год. Коллектив неоднократно становился призером фестиваля «Не стареют душой ветераны».



Ждут орловцев и в городском парке культуры на вечер отдыха под гармонь «Знакомы мелодии». Начало в 18. 00





Мария Семак

1 октября 2017 года







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