Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет очередной концерт нового филармонического сезона Начало в 18. 30



Для орловцев выступит фольклорный ансамбль «Каравай». Руководитель коллектива – Светлана Чабан, Заслуженный работник культуры России.



Талант орловских ребят известен далеко за пределами региона – «Каравай» не раз становился призером фестивалей всероссийского и международного масштаба.

Сегодня в их исполнении для зрителей прозвучат песни и наигрыши Орловской области, авторские песни и романсы, напевы центральных и южных областей России.





Мария Семак

1 октября 2017 года







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