Новости версия для печати В Орловской области объявлены конкурсы молодых ученых Прием заявок на участие в конкурсах проводится со 2 по 6 октября 2017 года.



Как сообщает информационный портал Орловской области, конкурс «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-2017» проводится по четырем направлениям: естественные науки; гуманитарные науки; социально-экономические науки; технические науки. Также будет проведен конкурс на лучшую научную работу по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания



К участию в конкурсах допускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки на конкурс.



Победителям конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых вручат дипломы и премии в размере 50 тыс. рублей, организациям, выдвинувшим работы победителей, – почетные грамоты Департамента.



Автора лучшей научной работы по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания наградят дипломом и премией в размере 25 тыс. рублей, а организацию, выдвинувшую работу победителя, - Почетной грамотой Департамента.



Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.





Орловское Информбюро

1 октября 2017 года







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