Новости версия для печати Сегодня в Орле областном центре стартует экологический месячник За месяц планируется убрать 41 стихийную свалку, очистить от мусора 12,5 километров берегов рек, высадить 415 деревьев и свыше 1000 кустарников.



Кроме того, в планах - уборка городских рекреационных зон: Медведевского леса, лесопарка Лужки, парков «Ботаника» и «Победы», Ливенского сквера и других участков.



На проведение работ из городского бюджета выделят 200 тысяч рублей.



Общегородской субботник намечен на 21 октября.





Татьяна Курбатова

2 октября 2017 года







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