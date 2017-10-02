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понедельник
2.10.2017
11:17:42
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В женском монастыре Святой Ксении Петербургской объявили о начале традиционной акции «Свет Рождественской звезды»Акция, направленная на поддержание многодетных семей, продлится до 31 декабря.
Принимается любая помощь – канцтовары, сладкие подарки, развивающие игры, денежные пожертвования. Неравнодушных горожан ждут по адресу: г. Орёл, пер. Воскресенский, д. 16, 2 этаж.
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