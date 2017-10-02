Новости версия для печати В селах региона увеличились объемы строительства на 15% Об этом сообщает Орелстат.



Согласно статистическим данным, всего за период с января по август текущего года в области введено в эксплуатацию 463 здания жилого и нежилого назначения.

Напомним, что средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов квартирного типа составила 29,3 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с прошлым года на 2,3 тыс. рублей.





Мария Семак

2 октября 2017 года







На главную страницу





