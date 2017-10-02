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Орловцы оценили молокоматы

Недавно в Орле появились аппараты по продаже свежего молока. Всего их восемь в разных районах города. И уже несколько тысяч орловцев оценили преимущества покупки через автомат, совмещающий в себе холодильник и терминал оплаты.

Каждое утро операторов молокоматов начинается с загрузки свежего молока. А бак с непроданным молоком возвращается на ферму, где оно добавляется в пищевой рацион телят.
Вячеслав Арюсин, оператор: «Перед тем, как поставить новый бак с молоком, весь молокопровод проходит полную промывку по всем санитарным нормам». 
Молокопровод обрабатывается специальным щелочным раствором. После система промывается кипятком. Молоко проходит минимальную обработку: только охлаждение и пастеризацию. Его даже не нормализуют - жирность варьируется от 3,4 до 4,6 процента. Хранится молоко в холодильной камере при температуре 4 градуса.
Вячеслав Арюсин, оператор: «Каждый покупатель может убедиться в правильности налива, поставив бутылку к табличке-эталону свою бутылку с молоком».
Все молоко наше – орловское, из крестьянского хозяйства Сосковского района. Молокоматы работают круглосуточно, а объем покупаемого молока выбирайте сами – от стакана до канистры.


Надежда Невматулина
2 октября 2017 года

 


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