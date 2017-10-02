Новости версия для печати Орловцы оценили молокоматы Недавно в Орле появились аппараты по продаже свежего молока. Всего их восемь в разных районах города. И уже несколько тысяч орловцев оценили преимущества покупки через автомат, совмещающий в себе холодильник и терминал оплаты.



Каждое утро операторов молокоматов начинается с загрузки свежего молока. А бак с непроданным молоком возвращается на ферму, где оно добавляется в пищевой рацион телят.

Вячеслав Арюсин, оператор: «Перед тем, как поставить новый бак с молоком, весь молокопровод проходит полную промывку по всем санитарным нормам». Молокопровод обрабатывается специальным щелочным раствором. После система промывается кипятком. Молоко проходит минимальную обработку: только охлаждение и пастеризацию. Его даже не нормализуют - жирность варьируется от 3,4 до 4,6 процента. Хранится молоко в холодильной камере при температуре 4 градуса.

Вячеслав Арюсин, оператор: «Каждый покупатель может убедиться в правильности налива, поставив бутылку к табличке-эталону свою бутылку с молоком». Все молоко наше – орловское, из крестьянского хозяйства Сосковского района. Молокоматы работают круглосуточно, а объем покупаемого молока выбирайте сами – от стакана до канистры.





Надежда Невматулина

2 октября 2017 года







На главную страницу





