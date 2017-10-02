Орловскую молодежь проверят на знание государственной символики

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понедельник
2.10.2017
11:17:36
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Орловскую молодежь проверят на знание государственной символикиСоответствующий приказ подписала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова.
Согласно ему, со 2 по 30 октября пройдет областной конкурс на лучшее знание герба, флага и гимна России. Принять участие в нем могут учащиеся профессиональных образовательных организаций региона.
Основные цели и задачи конкурса – популяризация и изучение государственных символов России и Орловской области, их исторической преемственности и значения в различные периоды истории, воспитание у молодежи патриотизма и гражданственности.
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