Новости версия для печати Орловскую молодежь проверят на знание государственной символики Соответствующий приказ подписала руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова.



Согласно ему, со 2 по 30 октября пройдет областной конкурс на лучшее знание герба, флага и гимна России. Принять участие в нем могут учащиеся профессиональных образовательных организаций региона.



Основные цели и задачи конкурса – популяризация и изучение государственных символов России и Орловской области, их исторической преемственности и значения в различные периоды истории, воспитание у молодежи патриотизма и гражданственности.





Татьяна Курбатова

2 октября 2017 года







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