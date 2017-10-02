Новости версия для печати Введена двухмесячная отсрочка на временное ограничение права выезда из страны для должников отдельных категорий С 1 октября вступили в силу изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве».



Как пояснила помощник руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области Марина Курбатова, ограничение выезда должников с задолженностью свыше 10 тысяч рублей будет применяться судебными приставами через 2 месяца после истечения срока на добровольное исполнение (если задолженность не погашена).



Указанная отсрочка не относится к должникам по алиментам, а также при взыскании с должников вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, морального вреда и имущественного ущерб, причиненных преступлениями.



Кроме того, отсрочка на ограничение выезда не применяется по любым судебным решениям о взыскании задолженности на сумму 30 тысяч рублей и более.



За 8 месяцев 2017 судебными приставами Орловской области было вынесено 12 571 постановление о временном ограничении выезда должников за пределы Российской Федерации, что на четверть больше, чем за 8 месяцев 2016 года.



После ограничения выезда правонарушители погасили задолженность по исполнительным документам на сумму более 54 миллионов 369 тысяч рублей.





Евгения Костомарова

2 октября 2017 года







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