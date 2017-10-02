Новости версия для печати В Орле открылась выставка пензенского художника-графика Германа Мазурина Выставка работает в орловской Школе искусств и ремёсел.



Художественная детская книга – искусство особого рода. В этом можно убедиться, побывав на выставке работ художника-графика Германа Мазурина.



Юные художники уже познакомились ближе, хотя и заочно, с 85-летним иллюстратором на встрече с сотрудниками областной детской библиотеки имени Михаила Пришвина. Ребята не только узнали о книгах, которые он оформлял, но и о прообразах его героев. Мазурин находил персонажей своих рисунков в обычной жизни. Например, прототипом старика Хоттабыча стала случайная пассажирка трамвая. А герои "Тимура и его команды" – обычные мальчишки и девчонки деревни Шитовичи из-под Вышнего Волочка.



Самым же первым и легендарным литературным героем, положившим начало творчества Германа Мазурина, стал книга Сергея Михалкова "Дядя Стёпа – милиционер". Его художник нарисовал, учась на третьем курсе художественного училища имени Василия Сурикова.



Всего он оформил более 250 книг, среди которых произведения Агнии Барто, Анатолия Алексина, Валентина Катаева, Отфрида Пройслера и других.





Евгения Костомарова

2 октября 2017 года







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