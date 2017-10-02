Новости версия для печати В Орле в переулке Рижском вместо старых двухэтажек должны появиться новые высотки Инвестор есть. Осталось разобраться с санитарно-защитными зонами - рядом расположено недействующее предприятие.



На сентябрьской сессии были приняты поправки в правила землепользования и застройки. В итоге, защитные зоны депутаты сняли. Застройщик, а это «ЖИЛСТРОЙ-Инвест», намерен расселить двухэтажки, всего – 40 квартир. А на их месте возвести многоквартирные жилые дома.





Надежда Невматулина

2 октября 2017 года







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