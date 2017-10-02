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В Орловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пока низкая

Как и по всей России. Впрочем, в этом месяце ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными заболеваниями, прежде всего, среди детей.

В регионе к этому готовы. План прививок только на территории областного центра включает иммунизацию около 130 тысяч человек. В том числе 25 тысяч детей.

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Фролова, многолетняя динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города Орла показывает, что всегда заболеваемость детей гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах выше, чем заболеваемость взрослых.

Стоит напомнить, что в Орле у ярмарочных площадок «Хлебосольный выходной» по выходным работают передвижные прививочные пункты. Бесплатно сделать прививку могут представители так называемых групп риска: работники медицинских и образовательных организаций; транспорта, коммунальной сферы; беременные женщины, пожилые люди, призывники и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Остальные могут приобрести вакцину в аптеке и сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Кроме того, закупить вакцины централизованно и заключить с поликлиникой договор на иммунизацию сотрудников в медучреждении или на рабочем месте может работодатель.


Ольга Борисова
2 октября 2017 года

 


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