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Орловское управление МВД отпраздновало юбилей

Органам правопорядка на Орловщине исполнилось 80 лет. На главной площади города полицейские награждали отличившихся, состязались в служебном многоборье, а также демонстрировали профессиональные навыки.

Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию органов правопорядка, прошли на площади Ленина. Почетные места на трибунах отвели тем, кто стоял у истоков сегодняшней орловской полиции – ветеранам органов внутренних дел. Отдать долг уважения тем, кто служил Закону в прошлом, и кто защищает его сегодня, пришли представители исполнительной и законодательной власти региона. В награждении лучших сотрудников помимо руководства полиции приняли участие первые лица области. За этим последовала зрелищная часть праздника. В профессиональном многоборье, включающем в себя спортивные и боевые навыки, наравне с полицейскими участвовали все силовики области.

В ходе упорной борьбы победа и переходящий кубок второй раз подряд досталась команде УФСИН. Победа в командном зачете досталась патрульно-постовой службе. Ну, а отдельный конвойный батальон, который пришел последним, получил шуточный приз.

Показательная часть программы оказалась не менее зрелищной, чем состязания. Первыми свое мастерство показали наездники конного взвода ППС. На смену лошадям, пришли полицейские собаки, поразившие зрителей своим бесстрашием. Питомцы кинологов не только задержали «преступников», но и без труда нашли «спрятанную взрывчатку». Взрывы петард и стрельба на площади еще долго не утихали. Бойцы Росгвардии показали публике учебный бой.

Вслед за ОМОНом пришла очередь блеснуть Госавтоинспекции, - погоня за нарушителем в стиле «экшн», настоящий балет из патрульных машин и полицейские развороты на полном ходу. Культурную программу праздника обеспечили не только городские коллективы, но и собственные таланты УМВД.




Иван Суверин
2 октября 2017 года

 


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