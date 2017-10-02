Новости версия для печати Госавтоинспекция провела очередной рейд в рамках операции «Нетрезвый водитель» На этот раз сплошной полицейский кордон был выставлен на перекрестке улиц 5 Августа и Фомина.



Проверку проходили все водители без исключения. За 2 часа пьяных за рулем полицейские не обнаружили, но вскрыли более десятка других нарушений. В ГИБДД также напомнили порядок сдачи водительских прав при лишении.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водителям, которые привлекаются к административной ответственности за управление транспортного средства в нетрезвом состоянии, следует помнить о том, что согласно действующему законодательству после вступления в силу постановления об административном правонарушении водительское удостоверение следует сдать в органы ГИБДД в течение трех суток. Если водитель потерял водительское удостоверение, также об этом стоит сообщить в течение трех дней. Если это не делается водителем в свое время, то срок лишения водительского удостоверения начинается только с того времени, когда водитель сдаст его в органы ГИБДД». Всего за выходные было выявлено 13 водителей в нетрезвом состоянии, еще трое отказались от прохождения освидетельствования, что с точки зрения ПДД равносильно признанию вины.





Иван Суверин

2 октября 2017 года







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