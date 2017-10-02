В этом году на территории Орловской области выявлено более 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

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понедельник
2.10.2017
22:01:43
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В этом году на территории Орловской области выявлено более 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиковРаскрываемость наркопреступлений – возросла, и сейчас составляет около 65%.
Среди выявленных - 319 тяжкие и особо тяжкие преступления. Из незаконного оборота изъято более 10 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
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