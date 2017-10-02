Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Дежавю» капремонта по-орловски. В сезон дождей и холодов в Орле дом стоит без кровли.



- Показательный День рождения. Своё 80-летие региональное УМВД отметило на центральной площади Орла.



- Дружба между народами даёт корни на орловской земле.



- Тринадцать – для «Юниоров» - победное число.



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Вести-Орёл

2 октября 2017 года







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