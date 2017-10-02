Новости версия для печати Сегодня в рамках визита Президента России в Туркменистан в составе российской делегации Вадим Потомский посетит Ашхабад В рамках визита губернатор Орловской области примет участие в российско-туркменских переговорах с участием федеральных министров и глав российских регионов.



Планируется подписание соглашения о развитии экономических, научных, культурных, спортивных, туристических и других связей с руководством города Мары. Внешнеторговый оборот Орловской области с Туркменистаном составляет 300 тысяч долларов. В ВУЗах Орла обучается 500 студентов из Туркменистана.





Татьяна Напольских

2 октября 2017 года







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