Орловская команда «Юниор», составленная из игроков 6-7 лет стала победителем межрегионального турнира по футболу

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понедельник
2.10.2017
22:02:09
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Орловская команда «Юниор», составленная из игроков 6-7 лет стала победителем межрегионального турнира по футболуТеперь для этих ребят, тринадцать - счастливое число. Столько очков в итоге набрали юные спортсмены.
В турнире приняли участие коллективы из Брянска, Белгорода, Донского, Тулы. При этом, во главе команды из региона «оружейников и пряников» стоит воспитанник орловского футбола Михаил Луконин.
Нашим ребятам не было равных. Всего одну из пяти встреч они завершили вничью, с туляками 2012 года рождения. Брянск, Белгород, и Донской остались позади.
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