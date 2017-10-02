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Орловская команда «Юниор», составленная из игроков 6-7 лет стала победителем межрегионального турнира по футболу

В турнире приняли участие коллективы из Брянска, Белгорода, Донского, Тулы. При этом, во главе команды из региона «оружейников и пряников» стоит воспитанник орловского футбола Михаил Луконин.

Нашим ребятам не было равных. Всего одну из пяти встреч они завершили вничью, с туляками 2012 года рождения. Брянск, Белгород, и Донской остались позади.















