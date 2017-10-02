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Испытание капремонтом

Один из домов в Орле стоит без кровли, в другом еще не заменили батареи, а горячую воду уже подали в систему отопления. Активисты регионального Народного фронта провели рейд по домам, которые попали в программу капитального ремонта.

Жители дома № 5 по улице Гуртьева мерзнут в своих квартирах, хотя в соседних домах уже есть отопление. Появятся ли долгожданное тепло и у них, они сомневаются. Подрядчик, который обещал завершить ремонт к 10 сентября, отдал все работы в субподряд, те выполнили только то, за что оплатили.  Систему отопления в квартирах заменили, но не подключили. Сегодня в их подвале уже новые претенденты на выполнение работ.
 
Дом № 9 на бульваре Победы тоже проходит испытание капитальным ремонтом. Началось все летом. Должны были укрепить фундамент, отштукатурить фасад, провести работы по обновлению систем отопления и водоснабжения, но все брошено на полпути. 
Елизавета Гладких, жительница дома №9 по улице бульвар Победы: «Балки, которые они привезли, лежали под дождем несколько месяцев. Они мокрые, и их на крышу размещают, и чем это кончится большой вопрос».
Николай Цветков, житель дома №9 по улице бульвар Победы: «Надо же в первую очередь крышу сделать. Мы просили и говорили, чтобы они крышу сделали, и чтоб только отопление было».
Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Отопление еще не срезано, не переоборудовано, вообще не начали работы по этому направлению. И получается, если дальше будет падать температура окружающей среды, а они начинают работы, то жители остаются в неотапливаемом доме».
Фронтовиками в ходе мониторинга уже проверено больше 20 домов, где идет капитальный ремонт. Общие черты: строительный мусор под окнами, наспех проведенные работы. А кое-где они вообще еще не начинались. Хотя программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на этот год завершается 31 декабря.
Владимир Филонов глава регионального  исполкома ОНФ в Орловской области: «В соответствии с федеральным законом, необходимо прописывать более четкие требования к тем компаниям, которые должны заходить на объект. Они должны быть с опытом работы, прописывать возможность подряда, субподряда, и, как часто бывает, подрядчики берут заказ, передают субподряду, те, в свою очередь, другому субподряду, и, в конечном итоге, жители остаются наедине сами с собой».
Ситуация, когда конкурс выигрывает один подрядчик, отдает все в субподряд, и так далее уже стала привычной, но на выходе - ни денег, ни выполненных работ. Наверное, властям стоит отрегулировать эту часть контракта.
 
Фонд капитального ремонта, куда орловцы исправно платят взносы, отстраняется. С их стороны контроль за качеством выполнения работ вовсе не такой, как хотелось бы. Да и ситуация в региональном фонде – изменчивая.  За последнее время сменилось несколько руководителей.





Анна Вайсергисер
2 октября 2017 года

 


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