Новости версия для печати Насколько Орел дружелюбен к людям с ограниченными возможностями здоровья? Это еще раз обсудили в мэрии Орла.



Заседание Общественного совета по делам инвалидов посвятили одной из главных проблем – парковкам около социально-значимых объектов.



Летом общественники провели мониторинг и обследовали 69 стоянок. Как отметила начальник управления социальной поддержки населения администрации Орла Екатерина Данилевская, проверка показала, что, в городе Орле на сегодняшний день говорить о том, что все вопросы решены, невозможно.



Так, около 10 зданий парковок нет, несколько учреждений вообще не выделили места для инвалидов, в большинстве случаев – места для стоянки автотранспорта оборудованы с нарушениями. Общественники обратились к главе города с просьбой провести ревизию дорожных знаков, разрешающих парковку инвалидам, и соблюдать нормы ГОСТа при организации новых стоянок.





Надежда Невматулина

2 октября 2017 года







На главную страницу





