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Уборочная страда продолжается

В Орловской области на сегодняшний день намолочено 2 миллиона 980 тысяч тонн зерна.

Качество убираемого сейчас зерна низкое. Но не только это беспокоит аграриев.
Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Нас беспокоит, конечно, ценовая сейчас конъюнктура. Ну, и пока не начата ещё работа по кукурузе. Пробные обмолоты были – порядка 200 га – но, тем не менее, пока мы ещё в ожидании. Идёт работа по техническим культурам. Подсолнечник вывозят пока на переработку в Липецкую область в основном. Наш завод начнёт принимать подсолнечник с 15 октября. Параллельно идёт уборка сахарной свёклы. 
Если бы не ценовая конъюнктура, я бы сказал что ситуация более-менее удовлетворительная, но сегодня ещё есть ситуация с крайне низкими ценами. С Минсельхозом взаимодействуем в ежедневном режиме».

Возможно, к вечеру земледельцам области удастся собрать 3 миллиона тонн зерна. А пока аграрии готовятся к участию во всероссийской ярмарке-выставке «Золотая осень», она пройдёт в Москве с 4 по 7 октября.


Татьяна Курбатова
2 октября 2017 года

 


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