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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 41 ДТП

В результате 5 человек получили травмы.

30 сентября в 10:40 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Тигуан», следовал по ул. Колхозной и в районе дома № 9 не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2199, который следовал по ул. Генерала Родина, после чего произошел наезд автомобиля «Фольксваген-Тигуан» на стоящие автомобили «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2199» и на препятствие - забор дома №9 по ул. Генерала Родина. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2199» получил телесные повреждения.

30 сентября в восемь часов вечера водитель, управляя автомобилем «Хонда-Аккорд» при выезде с прилегающей территории торгового центра «Грин» на главную дорогу, допустил столкновение с автомобилем «Шевроле-Круз», который следовал по Кромскому шоссе со стороны ул. Комсомольской. В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда» получил телесные повреждения.

1 октября в половине девятого утра водитель, управляя автомобилем «Нисан», двигался по ул. Васильевской и при повороте налево на ул. Циолковского не уступил дорогу автомобилю «Рено», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» и водитель получили телесные повреждения.

1 октября в 18:30 водитель, управляя автомобилем «Лексус-GS300», следовал по ул. Северной поселка Ямской Ливенского района и в районе дома № 62 допустил столкновение с велосипедистом, движущемся в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист (женщина 1960 г.р.) получила телесные повреждения, госпитализирована.


Орловское Информбюро
2 октября 2017 года

 


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