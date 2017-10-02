Чиновники решили начать с себя

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понедельник
2.10.2017
22:01:41
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Чиновники решили начать с себяСотрудников областной администрации зарегистрируют на портале госуслуг по максимуму. Это должно послужить примером и для других представителей органов власти. Такое предложение было высказано сегодня на аппаратном совещании.
По данным управления информационных технологий, в настоящий момент только 40% населения являются подписчиками этого Интернет-ресурса. Основными причинами являются недостаточная информированность, компьютерная неграмотность, особенно среди пожилых людей, и уровень доступности Интернета. Основная доля подписчиков на портал госуслуг приходится на МФЦ. В районах при администрациях также должны быть созданы центры обслуживания населения, но пока этот процесс находится только вначале пути.
В соответствии с целевыми показателями, доля зарегистрированных граждан области на портале госуслуг в следующем году должна составить не менее 70%. Выполнить план должны помочь федеральные средства, которые пойдут на популяризацию получения государственный услуг в электронном виде среди населения.
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