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Еще 13 орловских ветеранов Великой Отечественной войны ждут своего жилья

Как сообщает информационный портал региона , в Орловскую область, начиная с 2008 года, было направлено более 2 млрд рублей федеральных средств. Кроме того, в 2015 году в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, из областного бюджета были выделены дополнительные средства в размере 58,8 млн рублей.

В 2017 году объем субвенции из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и лиц приравненных к ним, проживающих в Орловской области, составляет 54,7 млн рублей.

Средства федерального бюджета в полном объеме распределены между муниципальными районами и городскими округами области для обеспечения жильем 52 граждан из числа ветеранов и приравненных к ним лиц. По состоянию на 1 октября текущего года 43 человека уже реализовали социальные выплаты.

В настоящее время в сводный региональный реестр ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, включено 13 граждан. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем будут им предоставлены в 2018 году по мере доведения до региона необходимых объемов финансирования из федерального бюджета.