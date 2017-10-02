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Депутаты Орла ищут дополнительные источники пополнения казны города

Причем льготы уменьшились сразу вдвое - с 40 до 20 процентов. Нормативы вступят в силу уже со следующего года. Кроме того, на депутаты скорректировали скидки и для ряда социально-культурных учреждений: областной филармонии, объединения «Юность России», школе «Диалог».

Константин Федотов, председатель комитета по бюджету и налоговой политике орловского Горсовета: «Внесена поправка в части уменьшения размера преференций с 88% - по филармонии - до 20%. Что в финансовом выражении - 419 тысяч рублей».

А с 2019 года депутаты планируют вообще лишить преференций арендаторов муниципального имущества. Тем самым, оплата за пользование нежилыми помещениями будет доведена до 100% от суммы аренды.