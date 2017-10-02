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В Орле для воспитанников реабилитационного центра обустроили автогородок

Автогородок стал частью большого проекта «К движению без границ», реализуемого Фондом поддержки детей и инвесторами. Теперь воспитанники будут учиться соблюдать правила дорожного движения в условиях реального города, но уменьшенного в размерах. Малыши смогут почувствовать себя не только пешеходами, но и водителями, а также сотрудниками Госавтоинспекции.

Изучать правила дорожного движения нужно в реальной обстановке. Поэтому в новом автогородке реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями предусмотрена вся транспортная инфраструктура.
Андрей Фарафонов, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Здесь и дорожная разметка, и светофорные объекты, и дорожные знаки, то есть всё, что у нас на дорогах, только в уменьшенном плане - в этом прекрасном автогородке».
Ездить транспорт здесь тоже будет, но детский. Для этого были приобретены подростковые велосипеды, электро- и веломобили. Так что воспитанники центра смогут попробовать себя и в роли водителей.
Ирина Гаврилина, и.о. руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Здесь в обыденной ситуации, дети, действительно, узнают, что такое безопасность. Просто - как идти по городу, как воспользоваться теми или иными приспособлениями, этому всему здесь научат».
Всё это в реабилитационном центре появилось благодаря проекту «К движению без границ», который вот уже 6 лет реализует Фонд поддержки детей вместе с инвесторами. Орёл стал 48-м городом, где появился современный автогородок. Его стоимость больше 2,5 миллионов рублей.
Василий Иконников, член Совета Федерации РФ: «Это пример социальной ответственности бизнеса. Это пример для наших многих бизнесменов, в том числе и орловских, как помогать школам, помогать обездоленным людям».
Но на этом подарки не закончились. Практические знания в автогородке дети начнут отрабатывать только после занятий в современном автоклассе. Специальные парты с дорожными знаками, мультимедийные стенды, макеты улиц и автотренажер сделают уроки по-настоящему увлекательными. А помогать на занятиях воспитанникам центра будут волонтёры и сотрудники Госавтоинспекции.
 
Ежегодно в России происходит 24 тысячи ДТП с участием детей. Если эту цифру, благодаря таким автоклассам и городкам, удастся снизить хотя бы на несколько единиц, отмечают инициаторы проекта, то их старания были не напрасны. 





Антон Киселёв
2 октября 2017 года

 


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