Новости версия для печати Проект «Большая книга – встречи в провинции» посетил Орловскую область В гости к читателям приехали редактор, директор некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», и писатели - финалисты национальной литературной премии «Большая книга».



Проект «Большая книга - встречи в провинции» объездил более 30 регионов России. Только в этом году, кроме Орла, он побывал уже в Приморье, Владимире и Туле. Главная его цель - презентовать лучшие произведения современных российских авторов. Национальная премия «Большая книга» существует уже 9 лет, среди ее лауреатов как хорошо известные имена - Улицкой, Пелевина, Быкова, Прилепина, так и молодые и мало кому известные авторы. Марина Новикова, генеральный директор некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека»: «Книги выходят маленькими тиражами, они не попадают в регионы, к сожалению, библиотеки достаточно не финансируются, и таким образом у нас получается такой серьезный разрыв между столицей и регионами, читатели подчас просто не имеют возможности прочитать эти замечательные книги». Сегодня утром в библиотеке имени Бунина состоялась пресс-конференция, на которой Елена Шубина, редактор и член жюри национальной литературной премии «Большая книга», а также писатели Игорь Вирабов и Евгений Чижов встретились с журналистами и ответили на вопросы о литературе и о том, что дают такие встречи. Елена Шубина, главный редактор «Редакции Елены Шубиной»: «Мне задавали вопрос о том, что сейчас ждать от литературы, я, в том числе, эту информацию получаю от читателей, от встреч. Я понимаю, куда мне двигаться как издателю, что мне делать, какие мне искать тексты. Для меня это очень важно». Писатели тоже стремятся попасть на такие встречи. У них свой интерес. Евгений Чижов, писатель, финалист Национальной литературной премии «Большая книга»: «У меня есть сильное подозрение, что тут жизнь иначе складывается, читатель другой, менее избалованный, более заинтересованный, другая аудитория. Это все любопытно, интересно, живо». Сразу после пресс-конференции гости поднялись на третий этаж, где их уже ждали те, кто не мыслит своей жизни без хорошей книги и стремится не отставать от того, что происходит в литературной жизни страны. Днем писатели встретились со студентами вузов, а библиотеке они в подарок оставили книги, которые в разные годы становились лауреатами премии. Завтра проект продолжит работу в Мценске и Болхове.









Эва Стасюлевич

2 октября 2017 года







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