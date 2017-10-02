Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
2.10.2017
22:01:50
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Репродуктивное завтра Орловской области - в надежных руках

Сегодня отмечается Международный день врача. 2 октября считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Доктора Перинатального центра Алексея Голубенко поздравить с этим праздником особенно приятно. Он стал лауреатом 6-й национальной премии «Репродуктивное завтра страны», лучшим в России в номинации «Мастерство». Недавно Алексей Евгеньевич получил награду на высоком форуме в городе Сочи.

Репродуктивное завтра Орловской области - в надежных руках, раз здесь работают такие врачи, как Алексей Евгеньевич Голубенко. Спасать жизнь и здоровье женщин ему приходилось ни один десяток раз.
Людмила Крылова, зам. главного врача НКМЦ им. Круглой по акушерству и гинекологии, руководитель перинатального центра: «Это один из лучших хирургов ЦФО. Он делает такие эксклюзивные операции, какие делают в федеральных центрах и выполняются только теми врачами, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь».
Чтобы стать лучшим в номинации «Мастерство», ему не пришлось готовить пафосных презентаций. Он просто в небольшом резюме рассказал о том, какие интересные и сложные операции ему удалось выполнить на своем рабочем месте. Говорит, что идеи для них предлагает сама жизнь. 
Алексей Голубенко, заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им Круглой: «У нас были пациентки, у которых недоношенная беременность сочеталась со злокачественной опухолью. Поскольку у меня две специальности – онколог и гинеколог, я имел возможность провести и родоразрешение и радикальное хирургическое лечение по поводу злокачественной опухоли».
Целый ряд удачных операций у пациенток с врастанием плаценты стал поводом для приглашения на конгрессы гинекологов Америки и Европы. 
Алексей Голубенко: «Это осложнение предыдущих кесаревых сечений, которые дают фатальные кровотечения. Это очень опасная патология, и, дай бог, если удастся провести операцию и при этом и удалить матку и спасти жизнь. А мы провели пять операций, когда мы сохранили матку и спасли жизни».
Материалы об этих операциях на днях будут представлены и на форуме «Мать и дитя» в Москве. И это только два метода из многих. Алексей Евгеньевич любит свою работу, и она отвечает ему взаимностью. 
Алексей Голубенко: «Это очень интересная хирургия – именно гинекологическая, она социально-значимая, то есть результаты нашей работы очень видны и очень нужны».
Результаты действительно видны. Каждый день. Каждая операция Голубенко – учебное пособие для его учеников, которых за почти 30 лет работы он воспитал немало. Между собой они называют его «Маэстро».
Ярослав Швецов, врач отделения гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Он в отделении ведет самые передовые операции, и при воспитании молодых специалистов он не стесняется ассистировать им – он и учит, и помогает оперировать».
Елена Акуленко, ординатор отделения гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «То, что наш заведующий выиграл премию «Мастерство» - это большая гордость для всего нашего отделения и большая радость».
В скором времени у Алексея Голубенко и его врачей возможностей совершенствовать мастерство будет еще больше. С вводом нового корпуса отделение будет располагаться на двух этажах и иметь отдельные операционные и для полостных и для лапароскопических операций.





Елена Литинская
2 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта