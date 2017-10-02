Новости версия для печати Репродуктивное завтра Орловской области - в надежных руках Сегодня отмечается Международный день врача. 2 октября считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Доктора Перинатального центра Алексея Голубенко поздравить с этим праздником особенно приятно. Он стал лауреатом 6-й национальной премии «Репродуктивное завтра страны», лучшим в России в номинации «Мастерство». Недавно Алексей Евгеньевич получил награду на высоком форуме в городе Сочи.



Репродуктивное завтра Орловской области - в надежных руках, раз здесь работают такие врачи, как Алексей Евгеньевич Голубенко. Спасать жизнь и здоровье женщин ему приходилось ни один десяток раз. Людмила Крылова, зам. главного врача НКМЦ им. Круглой по акушерству и гинекологии, руководитель перинатального центра: «Это один из лучших хирургов ЦФО. Он делает такие эксклюзивные операции, какие делают в федеральных центрах и выполняются только теми врачами, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь». Чтобы стать лучшим в номинации «Мастерство», ему не пришлось готовить пафосных презентаций. Он просто в небольшом резюме рассказал о том, какие интересные и сложные операции ему удалось выполнить на своем рабочем месте. Говорит, что идеи для них предлагает сама жизнь. Алексей Голубенко, заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им Круглой: «У нас были пациентки, у которых недоношенная беременность сочеталась со злокачественной опухолью. Поскольку у меня две специальности – онколог и гинеколог, я имел возможность провести и родоразрешение и радикальное хирургическое лечение по поводу злокачественной опухоли». Целый ряд удачных операций у пациенток с врастанием плаценты стал поводом для приглашения на конгрессы гинекологов Америки и Европы. Алексей Голубенко: «Это осложнение предыдущих кесаревых сечений, которые дают фатальные кровотечения. Это очень опасная патология, и, дай бог, если удастся провести операцию и при этом и удалить матку и спасти жизнь. А мы провели пять операций, когда мы сохранили матку и спасли жизни». Материалы об этих операциях на днях будут представлены и на форуме «Мать и дитя» в Москве. И это только два метода из многих. Алексей Евгеньевич любит свою работу, и она отвечает ему взаимностью. Алексей Голубенко: «Это очень интересная хирургия – именно гинекологическая, она социально-значимая, то есть результаты нашей работы очень видны и очень нужны». Результаты действительно видны. Каждый день. Каждая операция Голубенко – учебное пособие для его учеников, которых за почти 30 лет работы он воспитал немало. Между собой они называют его «Маэстро». Ярослав Швецов, врач отделения гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Он в отделении ведет самые передовые операции, и при воспитании молодых специалистов он не стесняется ассистировать им – он и учит, и помогает оперировать». Елена Акуленко, ординатор отделения гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «То, что наш заведующий выиграл премию «Мастерство» - это большая гордость для всего нашего отделения и большая радость». В скором времени у Алексея Голубенко и его врачей возможностей совершенствовать мастерство будет еще больше. С вводом нового корпуса отделение будет располагаться на двух этажах и иметь отдельные операционные и для полостных и для лапароскопических операций.









Елена Литинская

2 октября 2017 года







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