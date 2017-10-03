Новости версия для печати Вниманию водителей! 3 и 5 октября запрещена парковка и перекрыто движение транспорта на участках, прилегающих к площади Ленина.



С 6 утра и до 18 часов нельзя оставлять авто по следующим адресам: - на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), - на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина; - на площадке между домом №28 по ул. Максима Горького и площади Ленина; А с 15:30 закроют проезд на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по ул. Пролетарская гора;

Ограничение действуют до 18:00.





Мария Семак

3 октября 2017 года







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