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вторник
3.10.2017
6:54:38
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Вниманию водителей!3 и 5 октября запрещена парковка и перекрыто движение транспорта на участках, прилегающих к площади Ленина.
С 6 утра и до 18 часов нельзя оставлять авто по следующим адресам:
- на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
- на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина;
- на площадке между домом №28 по ул. Максима Горького и площади Ленина;
А с 15:30 закроют проезд на площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по ул. Пролетарская гора;
Ограничение действуют до 18:00.
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