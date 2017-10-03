Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
3.10.2017
6:54:40
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле пройдет «Битва гармонистов»

В гости в Орел приедут лучшие гармонисты и творческие коллективы Липецкой области.

7 октября в 14:00 в концертном зале Орловского городского центра культуры состоится праздник «Играй, гармонь» – концерт «Битва орловских и липецких гармонистов», сообщает официальный сайт городской администрации.
 
До начала концерта и после его окончания в холле ОГЦК будут организованы традиционные «Деревенские пятачки», на которых любители русской гармони могут проявить свое мастерство в плясках и исполнении частушек. Как отмечают организаторы, для зрителей подготовлена новая программа.
 
Проведёт программу орловско-липецкий дуэт гармонистов. С орловской стороны выступит Геннадий Калмыков, заслуженный артист РФ, гармонист «Золотой десятки гармонистов России», руководитель центра русской гармоники МБУК «Орловский городской центр культуры». С липецкой стороны – Виктор Першин, начальник отдела культуры администрации Добринского муниципального района Липецкой области, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Международного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь любимая» имени народного артиста России Г. Д. Заволокина (Новосибирская область), автор-исполнитель, поющий гармонист.
 
Билеты продаются в Орловском городском центре культуры по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д.261а. Телефон для справок: 72-21-95.



Орловское Информбюро
3 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта