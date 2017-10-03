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В Орле пройдет «Битва гармонистов»

7 октября в 14:00 в концертном зале Орловского городского центра культуры состоится праздник «Играй, гармонь» – концерт «Битва орловских и липецких гармонистов», в концертном зале Орловского городского центра культуры состоится праздник «Играй, гармонь» – концерт «Битва орловских и липецких гармонистов», сообщает официальный сайт городской администрации.

До начала концерта и после его окончания в холле ОГЦК будут организованы традиционные «Деревенские пятачки», на которых любители русской гармони могут проявить свое мастерство в плясках и исполнении частушек. Как отмечают организаторы, для зрителей подготовлена новая программа.

Проведёт программу орловско-липецкий дуэт гармонистов. С орловской стороны выступит Геннадий Калмыков, заслуженный артист РФ, гармонист «Золотой десятки гармонистов России», руководитель центра русской гармоники МБУК «Орловский городской центр культуры». С липецкой стороны – Виктор Першин, начальник отдела культуры администрации Добринского муниципального района Липецкой области, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Международного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь любимая» имени народного артиста России Г. Д. Заволокина (Новосибирская область), автор-исполнитель, поющий гармонист.

Билеты продаются в Орловском городском центре культуры по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д.261а . Телефон для справок: 72-21-95.