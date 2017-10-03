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вторник
3.10.2017
14:19:00
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Сегодня у поселка «Малая Гать» пройдет экологическая акция «Битва за Орел»3 октября 1941 года на этом участке держал оборону 146-й отдельный батальон Конвойных войск НКВД СССР.
Сегодня в память об их подвиге в 14 часов около монумента «Стоявшим насмерть при защите Орла» состоится митинг. После начнутся работы по уборке памятника и расчистке окопов от мусора.
Также для участников акции организуют выставку оружия и формы времен Великой Отечественной войны. Завершится акция чаем у костра. Организаторы приглашают орловцев присоединиться.
И сегодня же в областном центре, в сквере Танкистов состоится торжественная церемония возложения цветов, посвященная памяти воинов-десантников, погибших 3 октября 1941 года. Начало в полдень.
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