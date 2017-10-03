Новости версия для печати Поклониться святыням Сегодня в Орёл прибудут иконы с частицами мощей святых: святого Пантелеимона Целителя, исповедника и знаменитого хирурга — святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и блаженной Матроны Московской.



В Ахтырский кафедральный собор г. Орла, из монастыря святой блаженной Ксении Петербургской с. Долбенкино, будут доставлены иконы почитаемых святых, прославившихся своим врачебным искусством и исцелением обращавшихся к ним за помощью больных людей, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. 3 октября в 10:00 в храме состоится торжественная церемония встречи святынь. Доступ к иконам в соборе будет открыт с 7:30 до позднего вечера. Святыни пробудут в Орле до 17 октября.





Орловское Информбюро

3 октября 2017 года







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