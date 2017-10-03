Поклониться святыням

|
вторник
3.10.2017
14:18:41
|
|
Поклониться святынямСегодня в Орёл прибудут иконы с частицами мощей святых: святого Пантелеимона Целителя, исповедника и знаменитого хирурга — святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и блаженной Матроны Московской.
В Ахтырский кафедральный собор г. Орла, из монастыря святой блаженной Ксении Петербургской с. Долбенкино, будут доставлены иконы почитаемых святых, прославившихся своим врачебным искусством и исцелением обращавшихся к ним за помощью больных людей, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
3 октября в 10:00 в храме состоится торжественная церемония встречи святынь.
Доступ к иконам в соборе будет открыт с 7:30 до позднего вечера. Святыни пробудут в Орле до 17 октября.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта