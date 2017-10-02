|
понедельник
2.10.2017
22:01:56
|
|
Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Орлом и городом Мары (Туркменистан)Подписание состоялось 2 октября в Ашхабаде в Президентском Дворцовом комплексе «Огузхан» в ходе визита российской делегации, которую возглавил Президент РФ Владимир Путин.
Согласно подписанному губернатором Орловской области Вадимом Потомским и руководством города Мары соглашению, муниципалитеты планируют всемерно способствовать взаимному обмену делегациями городов и хозяйствующих субъектов в целях развития торговли, экономических, научных, культурных, спортивных, туристических и других связей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта