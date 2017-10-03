Новости версия для печати В этом году Областной стоматологической поликлинике исполняется 55 лет Это лечебное учреждение оказывает помощь тысячам орловцев. Дату юбиляры решили отметить целой серией обучающих конференций, на которые пригласили всех стоматологов региона.



Профессор Тамара Модина - один из лучших специалистов столицы в области пародонтологии. Как правило, она занимается самыми тяжелыми больными. Своим опытом и новыми достижениями она поделилась со стоматологами Орловской области.

Тамара Модина, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Национального медико-хирургического центра им. Пирогова: «Основная моя мысль и желание приехать в Орел – донести до наших врачей, безусловно, высоких профессионалов, это комплексное лечение заболеваний пародонта». По словам профессора Модиной пародонтоз в последнее время сильно помолодел, и теперь эта патология напрямую влияет на качество жизни людей.

Тамара Модина, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Национального медико-хирургического центра им. Пирогова: «80 % этих заболеваний приходится на возраст самый активный - от 25 до 40 лет. Конечно, этих людей надо поддержать, чтобы они не потеряли социальную значимость, не потеряли свою профессию». Подобные встречи орловских дантистов с корифеями из столицы для областной стоматологии явление нередкое. 55-летнему юбилею решили посвятить целый комплекс встреч. Главный врач считает их необходимыми. Отставать от современных тенденций в медицине наши специалисты не должны.

Сергей Болгов, главный врач Областной стоматологической поликлиники: «Мы приглашаем всех профессионалов-стоматологов Орла, и не только Орла, принять участие в наших мероприятиях. Будем рады их видеть, и они получат знания, необходимые для современной стоматологии нынешнего времени». Следующим с визитом в Орел ожидается профессор Гельмияров, специалист в области эстетической стоматологии.









Елена Литинская

3 октября 2017 года







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