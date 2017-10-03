Новости версия для печати В России началась осенняя призывная кампания Орловская область готовится отправить в войска полтысячи человек. Около двухсот из них – из Орла.



Первые призывники уже прошли медицинскую комиссию. Те, кто годен, скоро отправятся к месту службы. От 20 до 30 % будущих солдат из Орловской области имеют высшее образование. Это один из самых высоких показателей в Западном военном округе.

Юрий Лазарев, заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Абсолютное большинство наших орловских ребят, призванных осенью будут проходить службу в составе воинских частей Западного военного округа и лишь небольшое количество будет направлено вне его пределов. Особенностью этого призыва станет то, что впервые в истории будут призваны члены Всероссийской организации «Юнармия».





Татьяна Напольских

3 октября 2017 года







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