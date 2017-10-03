Новости версия для печати 2 декабря ГТРК «Орёл» исполнится 50 лет К этой дате региональное управление «Почты России» и наша компания проводит совместную акцию. Тем более что стартовала Неделя письма.



Рассказать о роли телевидения в жизни или поздравить любимых журналистов, поведать нам о человеке, который может стать нашим героем, теперь может каждый желающий. Главное – проявить фантазию и написать творческое письмо. Авторы лучших работ получат специальные призы от организаторов конкурса.



С 2 по 31 октября ГТРК «Орел» и региональное отделение «Почты России» предлагает всем желающим принять участие в конкурсе на «Лучшее поздравление в адрес ГТРК «Орел».

Анжелика Игнатьева, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области – филиал ФГУП «Почта России»: «Мы предлагаем написать письма-поздравления в стихах, в прозе, можно прислать рисунки, можно даже песню сочинить в адрес журналистов ГТРК «Орел». Отправить свои творческие работы можно будет как по почте - в каждом почтовом отделении будет специальный ящик для поздравлений, или же принести лично по адресам: улица 7 Ноября, 43 или Ленина, 43.



И пусть в настоящее время эпистолярный жанр не так популярен, как в то время, когда свою историю только начала ГТРК «Орел», а это без малого полвека, однако и сейчас есть те, кто уверен, письмо - это вне времени и моды. А потому авторы самых лучших работ будут награждены ценными подарками и не только.

Анна Боева, заместитель директора ГТРК «Орёл»: «Конечно, наши телезрители не останутся без призов и подарков. Авторов лучших работ мы пригласим к себе на праздник 2 декабря, и конечно расскажем о них в нашем эфире». Также в письме, необходимо указать свои данные и контактный телефон. Ведь кто знает, возможно, именно Ваша работа будет самой-самой.









Юлия Опанасюк

3 октября 2017 года







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