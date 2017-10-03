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Корреспондент «Радио России. Орел» Евгения Костомарова заняла 1 место во Всероссийском смотре-конкурсе ФСИН России «На страже порядка»

Её журналистская работа признана лучшей в основной номинации «Лучшее освещение деятельности УИС на радио». Коллекцию призов Евгении пополнила еще одна «Хрустальная Сова».

В этом году конкурс проходил в 11-й раз. Заявки на участие в нём поступили из 76 территориальных органов и образовательных организаций ведомства. Всего представлено 250 журналистских работ от представителей региональных СМИ. В их числе 118 видеосюжетов, 58 печатных публикаций, 24 радиопрограммы и 50 интернет-материалов.

Как в предыдущие годы, конкурс проводился в два этапа. Сначала лучшие работы выбирали в территориальных органах УИС, после чего к отбору сильнейших представителей отечественных СМИ приступила уже отборочная комиссия ФСИН России.

За этот год российские корреспонденты успели рассказать своим зрителям, слушателям и читателям о жизни «за решеткой» и адаптации после неё, о тех, кто посвятил свою жизнь непростой службе и не привык о ней много говорить.

Члены отборочной комиссии XI Всероссийского конкурса журналистского мастерства оценивали содержание работ, а главное, выбор неизбитой темы и подход к её освещению.

Для корреспондента "Радио Росии-Орёл" Евгении Костомаровой это уже третья «Хрустальная Сова».


Максим Шилов
3 октября 2017 года

 


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