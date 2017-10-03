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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 28 ДТП

Среди них - шесть ДТП с пострадавшими. В результате один человек погиб, девять человек получили травмы, среди них 2 детей.

2 октября в 9 часов утра водитель, управляя автомобилем «Газель», следовал по автодороге Калуга-Орел и в районе 205 километра допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП 3 пассажира автомобиля «Газель» и 1 пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат» получили телесные повреждения, не госпитализированы.

2 октября в Мценске в 14 часов водитель, управляя автомобилем «Ниссан Алмера», двигался по ул. Тургенева и в районе дома №135Б допустил наезд на пешехода, мальчика 2005 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.

2 октября в 7 часов вечера 12-летний подросток, управляя мопедом «Орион 100», двигался по улице Калинина поселка Долгое. Подросток не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде дорожных бетонных плит, сложенных на тротуаре. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение. Несовершеннолетний не имел права управления транспортным средством.

2 октября в 22:50 водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», при движении по автодороге Дмитровск-Долбенкино Дмитровского района не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил съезд с моста в кювет с последующим опрокидыванием в пруд. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, пассажир-мужчина погиб на месте ДТП. Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.


Орловское Информбюро
3 октября 2017 года

 


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