Новости версия для печати В Орле прошел праздник «Возраст золотой осени» Праздник подготовили ансамбль «Славица» и городское управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.



Организаторы подарили незабываемый вечер людям «золотого возраста».

Алла Шайкина, зам. начальника управления соц. поддержки населения, физ. культуры и спорта: «Мы бы хотели выразить глубокую признательность людям, которых мы глубоко уважаем и очень ценим, за тот вклад, который они внесли в развитие нашего прекрасного города Орла». Выступление приурочили ко Дню пожилого человека. Это международный праздник. Второе его название – день добра и уважения. Поэтому в эту дату, как никогда важно помнить и благодарить тех, кто долгие годы своей жизни посвятил не только себе, но и любимому делу. Так, на концерте присутствовала первая солистка ансамбля «Славица».





Вадим Багринцев

3 октября 2017 года







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