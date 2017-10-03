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вторник
3.10.2017
14:18:58
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Осенний призыв. «Горячая линия»Для того чтобы родные были спокойны за своих парней, и чтобы не оставалось вопросов без ответа – открыта «горячая линия» по вопросам призыва.
Позвонив по этим телефонам, можно получить ответы на все свои вопросы, а также сообщить о нарушениях.
Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа в Санкт-Петербурге: 8-812-494-23-27; 8-812-494-24-33.
Телефоны «горячей линии» центра правовой информации на прокурорском участке военной прокуратуры Брянского гарнизона в городе Орле: 8-4862-76-40-82; 8-4862-43-63-51.
Телефоны «горячей линии» военного комиссариата области: 8-4862-54-03-87;
8-4862-55-34-28.
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