Новости версия для печати Осенний призыв. «Горячая линия» Для того чтобы родные были спокойны за своих парней, и чтобы не оставалось вопросов без ответа – открыта «горячая линия» по вопросам призыва.



Позвонив по этим телефонам, можно получить ответы на все свои вопросы, а также сообщить о нарушениях.



Телефоны Центра психологической работы Западного военного округа в Санкт-Петербурге: 8-812-494-23-27; 8-812-494-24-33.



Телефоны «горячей линии» центра правовой информации на прокурорском участке военной прокуратуры Брянского гарнизона в городе Орле: 8-4862-76-40-82; 8-4862-43-63-51.



Телефоны «горячей линии» военного комиссариата области: 8-4862-54-03-87;

8-4862-55-34-28.





Татьяна Напольских

3 октября 2017 года







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