Новости версия для печати В Орле обнаружили погибшим мужчину без видимых признаков насильственной смерти Об этом в службу спасения сообщили врачи скорой помощи.



ЧП произошло в Заводском районе города.



Еще три дня назад 36-летнего мужчину видели здоровым и полным жизни. Погибшим и обезображенным его нашла мать, и тут же заподозрила криминал. Однако следов вторжения и борьбы правоохранители не нашли. Зато предварительно установили: газовая печь в квартире топилась при закрытом дымоходе. Температурное воздействие на тело, как видно, было посмертным.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области:



«Обнаружено тело мужчины 1980 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Приоритетной является отравление угарным газом. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».



Как выяснили правоохранители, мужчина бывал в квартире наездами, печь топил редко и мог допустить роковую оплошность с задвижкой дымохода. Кстати, соседи в этот день отметили ухудшение самочувствия и даже вызывали скорую помощь. Мы будем следить за выводами следствия.





Иван Суверин

3 октября 2017 года







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