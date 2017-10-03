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В Урицком районе прошел фольклорный фестиваль урожая «Осенины»

Исконно русский праздник собрал большое количество гостей. Гуляния прошли в лучших традициях - со старинными играми, песнями и частушками. Из угощений – все, что растет на орловской земле, приготовленное по народным рецептам. В атмосферу праздника погрузилась съемочная группа ГТРК «Орел».

Урожай по осени считают, и в этом году в Урицком районе на аграрном поприще есть успехи – увеличение зерновых культур на 15%. Зерновые убраны полностью. Уборочная страда выходит на финишную прямую. В районе подводят ее итоги большим фольклорным и гастрономическим праздником, заодно провожают лето и встречают золотую осень. Название у фестиваля мелодичное - «Осенины». Сделать событие ярким и вкусным помогают коллективы народного творчества, мастера декоративно-прикладного искусства и собиратели рецептов исконно русских блюд.

В этом году праздник получился двойным – осенний фестиваль посвятили и юбилею области. А людей, которые своим трудом и талантами создают славу родному району, наградили памятными медалями в честь 80-летия Орловщины.

Традиции праздника урожая пришли из глубины веков. Тогда собирались всем селом: водили хороводы, готовили угощения. Организаторы постарались сохранить атмосферу народных гуляний. Пригласили гостей со всей области, накормили, напоили. Ну, а потом – танцы, частушки под гармонь, забавы, хороводы.

Праздник урожая каждый год меняет адрес – проводится по всей области.
Дмитрий Моисеев, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «В Орловской области свято чтут праздники. И один из праздников, которые регулярно проводятся в Орловской области, это проводы лета и встреча осени. В этом году центром областных мероприятий является Урицкий район».
В следующем году, по словам организаторов, фестиваль будет не менее масштабным. На данный момент определяется место встречи.




Татьяна Дьяконова
3 октября 2017 года

 


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