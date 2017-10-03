Новости версия для печати В Орловском календаре сегодня – День памяти 76 лет назад 3 октября на южной окраине Орла защитники несколько часов удерживала танковую армию Гудериана.



Все они – погибли. Их сопротивление дало возможность укрепить оборону под Мценском и подтянуть силы под Тулой. Ценою своей жизни 1359 человек сорвали план армии Вермахта взять «Южные ворота Москвы» без боя. В полдень на месте гибели десантников и батальона НКВД собрались люди, чтобы почтить память героев. Сейчас здесь стоит храм. Его возводили на народные средства - в память обо всех, кто готов беззаветно служить своему народу.





Татьяна Напольских

3 октября 2017 года







На главную страницу





