В Орловском календаре сегодня – День памяти

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вторник
3.10.2017
20:31:43
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В Орловском календаре сегодня – День памяти76 лет назад 3 октября на южной окраине Орла защитники несколько часов удерживала танковую армию Гудериана.
Все они – погибли. Их сопротивление дало возможность укрепить оборону под Мценском и подтянуть силы под Тулой. Ценою своей жизни 1359 человек сорвали план армии Вермахта взять «Южные ворота Москвы» без боя. В полдень на месте гибели десантников и батальона НКВД собрались люди, чтобы почтить память героев. Сейчас здесь стоит храм. Его возводили на народные средства - в память обо всех, кто готов беззаветно служить своему народу.
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