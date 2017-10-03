Новости версия для печати В октябре в Орловской области ожидаются отключения электроэнергии Причина – проведение ремонтных работ на энергооборудовании филиала «МРСК Центра» – «Орелэнерго».



Отключения электроэнергии коснутся не только населения, но и целых улиц, населённых пунктов, магазинов, медпунктов, детских садов, почтовых отделений и т.д. С полным перечнем объектов и графиком отключений можно ознакомиться на сайте Управления МЧС по Орловской области. Отметим, уже завтра, 4 октября, электричества не будет в деревнях и сёлах Малая Кутьма, Отрада, Степановка, Грачёвка, Гнездилово, Глотово, Нечаево, Семенихино и других. Всего же в перечне 978 адресов.





Татьяна Курбатова

3 октября 2017 года







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