Новости версия для печати В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области круглосуточно работает телефон доверия По номеру 72-52-83 можно лично сообщить о противоправных действиях судебных приставов, пожаловаться на неисполнение судебного решения, либо внести свои предложения по совершенствованию работы Управления.



Основное назначение телефона доверия – защита законных прав жителей области и оказание им юридического содействия. По каждому звонку в обязательном порядке осуществляются меры реагирования, оказывается реальная квалифицированная помощь, решаются различные проблемы, связанные с работой судебных приставов.





Евгения Костомарова

3 октября 2017 года







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