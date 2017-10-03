В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области круглосуточно работает телефон доверия

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вторник
3.10.2017
20:31:46
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области круглосуточно работает телефон доверияПо номеру 72-52-83 можно лично сообщить о противоправных действиях судебных приставов, пожаловаться на неисполнение судебного решения, либо внести свои предложения по совершенствованию работы Управления.
Основное назначение телефона доверия – защита законных прав жителей области и оказание им юридического содействия. По каждому звонку в обязательном порядке осуществляются меры реагирования, оказывается реальная квалифицированная помощь, решаются различные проблемы, связанные с работой судебных приставов.
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