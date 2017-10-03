Осенние хлопоты городских властей

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вторник
3.10.2017
20:31:56
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Осенние хлопоты городских властейВ Орле семь многоэтажек, где идет капремонт, остались без отопления. Об этом сегодня говорили на совещании в мэрии. Что же касается всего жилого фонда – подключено 61% домов, остальные – в течение двух дней.
«Капитальные» проблемы - от капитального ремонта сегодня в восьми домах Орла. Большинство из них подрядчики бросили. Раскрытая кровля, несмонтированная система отопления.
Но в дом № 1 на улице Степана Разина тепло все же пришло.
По информации зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Галки, заключены договоры с новыми подрядчиками. Работы выполняются. Ориентировочная дата окончания работ – 10 октября.
Подготовят к зиме и «карточный» дом на набережной Дубровинского. До конца года снести не успеют. Поэтому «законсервируют».
Что же касается жителей, то, как рассказал первый зам. главы администрации г. Орла Олег Минкин, написано 15 заявлений от собственников квартир, 14 из которых – на предоставление квартир, одно заявление на получение компенсационной выплаты.
До зимы расселят и жителей аварийного дома на Черкасской. Все восемь квартир закуплены. Ключи от двух – уже выдали.
А детские площадки ждет инвентаризация. Всего их в Орле пять с половиной сотен. И только 9 - в собственности города. 88 – без хозяина.
Необходимо решить вопрос и с уличным освещением. Власти Орла планируют вывести перекрестки из сумрака. Правда, только те, где установлены камеры фотофиксации нарушений. Их всего 14. А до конца октября пересмотрят и освещенность подходов к детским садам и школам.
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