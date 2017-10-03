Новости версия для печати Орел присоединился к Всероссийскому дню приема родителей Проблема «дошкольной очереди» в Орловской области практически снята. Но речь идет только о детях от трех до семи лет. С яслями в регионе - гораздо сложнее. Проблема стала очевидной уже на первом приеме родителей. Его проводит «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детские сады - детям».



Сегодня родители дошколят пришли в партийную приемную. Там в рамках Всероссийского дня приема родителей они получили консультацию и правовую помощь.



Так, орловчанка Татьяна Александровна переживает, родители ее внука переехали в соседний регион на время работы, через пару месяцев должны вернутся. Ребенок там пошел в сад, не потеряет ли он место в орловском? Специалисты заверили - волноваться не стоит. Это разные муниципальные округа. А Ольга Александровна пришла, потому что поверила слухам. Спрашивает, неужели детсадовцев будут кормить привозной едой?

Наталья Колесникова, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла: «Это действительно слухи, и такой вопрос даже не обсуждался. У нас на сегодняшний день в Орле 81 дошкольное учреждение, и все они оборудованы пищеблоками, сотрудники пищеблоков находятся в штате данных дошкольных учреждений. Каждый детский сад, будучи юридическим лицом, заключает договоры с поставщиками на поставку продуктов питания». Задавали вопросы и по поводу перевода из одного сада в другой. Как формируется очередь и можно ли ее перенести? Переносить нельзя, говорят специалисты, лучше сразу записаться в несколько детских садов. Сделать это можно на портале госуслуг, в МФЦ или оставить заявление напрямую директору сада. Потом можно выбрать наиболее подходящее дошкольное учреждение.

Лариса Антошкина, координатор партийного проекта «Детские сады – детям», заведующая детским садом №35: «Дошкольники теперь имеют и свой государственный образовательный стандарт. В связи с этим обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет является обязательным. В течение 4 последних лет в нашем регионе все дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах». Ясельных же групп все еще недостаточно. Внутренние возможности региона, говорят специалисты, исчерпаны. Для решения этого вопроса нужна поддержка федерального центра.









Анна Вайсергисер

3 октября 2017 года







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