Орел присоединился к Всероссийскому дню приема родителей

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Орел присоединился к Всероссийскому дню приема родителейПроблема «дошкольной очереди» в Орловской области практически снята. Но речь идет только о детях от трех до семи лет. С яслями в регионе - гораздо сложнее. Проблема стала очевидной уже на первом приеме родителей. Его проводит «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детские сады - детям».
Сегодня родители дошколят пришли в партийную приемную. Там в рамках Всероссийского дня приема родителей они получили консультацию и правовую помощь.
Так, орловчанка Татьяна Александровна переживает, родители ее внука переехали в соседний регион на время работы, через пару месяцев должны вернутся. Ребенок там пошел в сад, не потеряет ли он место в орловском? Специалисты заверили - волноваться не стоит. Это разные муниципальные округа. А Ольга Александровна пришла, потому что поверила слухам. Спрашивает, неужели детсадовцев будут кормить привозной едой?
Задавали вопросы и по поводу перевода из одного сада в другой. Как формируется очередь и можно ли ее перенести? Переносить нельзя, говорят специалисты, лучше сразу записаться в несколько детских садов. Сделать это можно на портале госуслуг, в МФЦ или оставить заявление напрямую директору сада. Потом можно выбрать наиболее подходящее дошкольное учреждение.
Наталья Колесникова, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла: «Это действительно слухи, и такой вопрос даже не обсуждался. У нас на сегодняшний день в Орле 81 дошкольное учреждение, и все они оборудованы пищеблоками, сотрудники пищеблоков находятся в штате данных дошкольных учреждений. Каждый детский сад, будучи юридическим лицом, заключает договоры с поставщиками на поставку продуктов питания».
Ясельных же групп все еще недостаточно. Внутренние возможности региона, говорят специалисты, исчерпаны. Для решения этого вопроса нужна поддержка федерального центра.
Лариса Антошкина, координатор партийного проекта «Детские сады – детям», заведующая детским садом №35: «Дошкольники теперь имеют и свой государственный образовательный стандарт. В связи с этим обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет является обязательным. В течение 4 последних лет в нашем регионе все дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах».