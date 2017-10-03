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Для орловских школьников провели исторический квест

Когда и кем был основан Орел? Где находилась крепость? Как назывался первый храм? На все эти и другие вопросы ответы можно было не только услышать, но и увидеть.

Викторину совместили с экскурсией: маршрут был построен по исторической части Орла. А чтобы прошлое действительно ожило, организаторы – сотрудники центральной детской библиотеки Крылова, сменили современную одежду на исторические наряды.

От Детского парка пятиклашки лицея № 22 отправляют в увлекательное путешествие по истории родного края. Где был основан город? На этот вопрос школьники ответили хором: «Стрелка», она же и стала первой остановкой в маршруте квеста. С каждым новым уровнем задания усложнялись. Небольшой экскурс в историю, а по его итогам - кроссворд. Школьники, которые внимательно слушали рассказ, справились с заданием на «ура».

Дальше исторический путь пролегал через памятный камень к Богоявленскому собору. Здесь участникам предстояло сопоставить фотографии с названиями орловских храмов.

Народные костюмы и картины с изображением древнего города - где жили, что ели, как выглядели, во что одевались, чем занимались. По словам организаторов – сотрудников детской библиотеки Крылова, такие наглядные примеры дают возможность сильнее прочувствовать атмосферу времени.
Светлана Большакова, заведующая Центральной детской библиотекой им. И. А. Крылова«Квест у нас проводится не в первые, это интересно и для детей и для нас. И нам хочется, чтобы дети больше знали об истории родного города». 
Финальный этап квеста – стела в честь 400-летия основания города. Школьникам напомнили, что здесь хранится капсула с посланием потомкам, которую вскроют в 2066 году. У подножия монумента и подвели итоги викторины. Мозговой штурм принес команде победу.

Следующий квест уже не за горами - попробовать свои силы вызвались старшеклассники. Для них 4 октября проведут экскурсию по Тургеневским местам, и предложат проверить себя на знание русской литературы.




Татьяна Дьяконова
3 октября 2017 года

 


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