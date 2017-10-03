Новости версия для печати Тариф для городского электротранспорта предлагают снизить В администрации Орла готовят законодательную инициативу. Речь не идет о плате за проезд, а о тех расходах, которые несет ТТП, оплачивая электроэнергию.



Сегодня этот тариф составляет 5 рублей 20 копеек за киловатт, как у обычного промышленного предприятия. До 25% расходов ТТП – это оплата электричества. Многомиллионные долги по этой статье и в соседних областях. В Липецке, например, трамваи и троллейбусы вообще под угрозой остановки. Артём Митасов, начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Мы готовим законодательную инициативу в Облсовет о внесении изменения в федеральный закон, чтобы приравнять данную категорию потребителей к социально-значимым объектам». В таком случае тариф будет снижен. Напомним, энергетики каждый год грозят орловскому ТТП расторжением договора. Задолженность за ресурс сегодня составляет более 30 млн рублей.





Надежда Невматулина

3 октября 2017 года







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